Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile kararını verdi!

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Kamuoyu AK Parti’ye alternatif yeni bir parti kuracakları iddiaları ile bir süredir gündemde olan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ün 23 Haziran’daki seçimlerde kimi destekleyeceğini merak ederken ikiliye yakın Karar gazetesi ise tercihini şimdiden CHP ve İmamoğlu’ndan yana koymuş durumda.

Rakı masasında kadeh tokuşturdular!

Uzun yıllar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “ByLock İsmail” nâmıyla meşhur İsmail Saymaz ve İslam düşmanı CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Beyoğlu’nda bir meyhanede kadeh tokuşturdu.

İsmail Saymaz’ın “Beyoğlu’nda bir akşam” notuyla paylaştığı fotoğrafta Saymaz, Akif Beki ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu karşılıklı rakı masasında oturuyor.

Karar ve Beki tercihini yaptı

Aydın Doğan’ın ‘kartel’ medyasında görev süresi bitikten sonra Davutoğlu-Gül çizgisinde yayın yapan Karar gazetesinin yolunu tutan Beki’nin CNN Türk’ten kovulan Hürriyet’in ByLock'çu muhabiri İsmail Saymaz ve İslam düşmanı terör sevici CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile rakı masasında kafayı bulması 23 Haziran seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

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