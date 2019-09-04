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Karar verildi! Bakanlık sayısı artmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK’da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 16’ya düşürülen bakanlık sayısının tekrar artırılmasına gerek olmadığına karar verildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:00
Karar verildi! Bakanlık sayısı artmayacak

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 1 yıl geride kalırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan kurul yeni sistemin karnesini çıkardı. Yaşanan aksaklık ve eksiklikler belirlenip, nedenleri ve çözümleri ortaya konuldu.

İki bakanlığın bölünmesi konuşuluyordu

MYK’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in teşkilatlara dair sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Uzun süredir AK Parti kulislerinde yeni sistemle birleştirilen Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Hazine ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılabileceği dile getiriliyordu. Oktay yaptığı sunumda, bu iki bakanlıkla ilgili ayrılmasından ziyade aksayan yönlerinin çözülmesi gerektiğini vurguladı ve toplantıda bakanlıkların ayrılmaması yönünde görüş birliğine varıldı.

Bakanlıklar birleştirilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılı Haziran ayında yeni sistemin ilk kabinesini oluştururken Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bakanlık sayısını 16’ya düşürmüş, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı kalktığı için Maliye Bakanlığı’nın bünyesine Hazine Müsteşarlığı da alınmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı kurulmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilerek “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” oluşturulmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:00
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  2. Fuat Oktay

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