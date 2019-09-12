Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de! Hassas alan ilan edildi Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

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