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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de! Hassas alan ilan edildi

Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 07:46
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de! Hassas alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Söz konusu karar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 07:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Resmi Gazete
  3. Adana
  4. Pozantı ilçesi
  5. Şekerpınarı Doğal Sit Alanı

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