0553 313 94 23

Karar resmen yürürlükte! Moldova ile vizelere kalktı

Moldova ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşmasına ilişkin getirilen kara Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:22
Karar resmen yürürlükte! Moldova ile vizelere kalktı

Kişinev'de 17 Ekim 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Kasım 2012 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Protokol" kapsamında iki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin değişiklikler yayımlandı.

Vizei istenmeyecek

Buna göre Türkiye ve Moldova vatandaşları, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri teşvik amacıyla, kimlik kartları dahil tüm seyahat belgeleriyle "birbirini takip eden 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde karşılıklı ülkelere giriş-çıkış, transit geçişlerde, kısa süreli ikametlerde" vizeden muaf tutulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:22
  1. Ankara
  2. Moldova
  3. Türkiye
  4. Türkiye Moldova vize

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
    1. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6..
    2. Altın fiyatları
    3. Numan Kurtulmuş'tan kritik Suriye..
    4. Yüksekten prim ödeme maaşı artırır
    5. Balyoz davası eski hakimine hapis cezası
    6. Taha Akgül'den örnek davranış
    7. Karar resmen yürürlükte! Bir ülke ile..
    8. Bu kuş başka kuş! 100 bin liraya kadar..
    9. Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler
    10. Muhammed Ali'nin ismi havalimanında..
    11. Her söylenene inanmayın
    12. Aytemiz'den motosiklet kullanıcılarına..
    13. Borçlanma yapmanın sigorta..
    14. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    15. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    16. Mühbiç'teki terör saldırısı
    17. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    18. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    19. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    20. Son dakika haber Aziz Kocaoğlu..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!