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Galatasaray Adası yıkılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce büyük bölümü geçtiğimiz seneKarar çıktı, yıkılıyor! yıkılan Galatasaray Adası'nda ikinci yıkım çalışmaları başladı. İBB ekipleri adaya gelerek yıkım işlemleri için harekete geçti

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:44
Galatasaray Adası yıkılıyor!

Habertürk'ün haberine göre; geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’ya gitti. Geçtiğimiz haftalarda Ada’daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı. Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada’ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yeniden Ada’da…

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:44
  1. İstanbul
  2. galatasaray Adası
  3. Yıkım

YORUM YAZ

  • HülyaHülya1 sa önce
    Devlet,istanbul un güzelim siluetini kirleten kuleleri de yıkabilecek mi?Yoksa imar barışından beni muaf tutan devlet,onlarla barışacakmı?Tabii ki evet.
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