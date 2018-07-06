Karar çıktı: İstanbul'da dev orman kent kuruluyor!

İlk etabı eylülde hizmete açılacak ve Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde bulunan orman, 5 milyon 283 bin 429 metrekare alan üzerinde yer alacak.

Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı Projesi'nde, kır lokantaları, kır kahveleri, uçurtma atölyeleri, büfe, ibadethane, seyir kulesi, fauna tanıtım alanı, hayvan barınakları, bisiklet kioskları, büfe, satış birimleri ve idari binalar bulunacak.

Ekolojik ve coğrafi veriler de dikkate alınarak, mevcut orman dokusu korunarak ve mevcut flora ile faunaya uyum sağlayan bir tasarım anlayışı ile düzenlenen orman için 8 bin 167 ağaç, 420 bin çalı ve 160 bin yer örtücü dikimi gerçekleştirildi.