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Karar çıktı! Taksi plaka fiyatları 400 bin TLzamlandı

Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve taksi metre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarına 400 bin TL'lik zam etkisi yaptı. Karar sonrası İstanbul genelindeki taksi plaka fiyatları 1 milyon 650 bin TL'ye kadar yükseldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
Karar çıktı! Taksi plaka fiyatları 400 bin TLzamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayının son haftasında İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile yaptığı buluşmada ÖTV indiriminin uzatılmasına ilişkin açıklaması, taksimetre ücretlerinde beklenen tarife güncellemesi ve Uber'in İstanbul'da minibüs faaliyetlerine son vermesi hiç şüphesiz taksici esnafının yüzünü güldürdü.

Özellikle Uber ile uzun zamandan beridir süren gerginlik ve uygulamanın çok sayıda vatandaş tarafından kullanılması yüzündenbir zamanlar 2 milyon bandına kadar dayanan taksi plakafiyatları 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar inmişti.

400 bin TL arttı

Yeni Şafak'ınhaberine göre Mayıs ayının son haftasında taksiciler lehine başlayan olumlu plaka fiyatlarını yeniden yükselişe geçerek son 15 gün içerisinde 1 milyon 650 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber’in korsan taşımacılığa son vermesi ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışının plaka değerlerini tekrardan 1 milyon 650 bin lira seviyesine çıkardığını belirtti.

Aksu, beklenen fiyat artışının resmileşmesi ile plaka değer artışının tekrardan 1 milyon 850 bin TL seviyesine yükselebileceğine de vurgu yaptı.

Aylık 8 bin tl kira

Son verilere göre Türkiye'de 60 binden fazla taksi bulunuyor ve bunun 18 bini İstanbul'da. Bu taksilerin yüzde 60'ı mobil taksi, yüzde 40'ı ise bir durağa bağlı olarak çalışıyor. Taksi plakalarının kira verilmesi durumunda ise aylık ortalama getirisi 8 bin TL civarında.

4 liradan 6 liraya çıkacak

Taksi ücretlerinde haziran sonu itibariyle artış bekleniyor. Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da 2.50 liradan 3.25 liraya çıkacak.

Uber minibüs faaliyetlerini durdurdu

2014 itibarıyla İstanbul'da hizmet vermeye başlayan uluslararası yolcu taşıma uygulaması Uber 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle İstanbul'da minibüs taşımacılık faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Şirket uygulama üzerinden İstanbul'da kullanıcılarına sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
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