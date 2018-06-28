Malezya Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, daha önce plan olarak açıklanan Suudi Arabistan'daki askerlerin geri çekilmesinin kesinleştiğini söyledi.

"Askerlerimizi geri çekme planı konuşuldu, tartışıldı ve onaylandı. Suudi Arabistan'ın komşu ülkeleriyle olan çatışmanın bir parçası olmak istemiyoruz." ifadelerini kullanan Muhammed Sabu, askerlerin dönmesi için Suudi Arabistan'daki hazırlıkların tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Sabu, geçen hafta eski Başbakan Necip Rezak liderliğindeki hükümetin Suudi Arabistan'a asker yollama kararını gözden geçireceklerini ve değerlendirmelerin ardından askerlerin geri çekilmesine karar verilebileceklerini duyurmuştu.