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Karaosmanoğlu, belediye personeline veda etti

Belediye personeli ile vede yemeğinde bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Yılda parmak ile gösterilen bir belediye olduk” dedi.

26 Mart 2019 Salı 12:38
Karaosmanoğlu, belediye personeline veda etti

Belediye personeli ile vede yemeğinde bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Yılda parmak ile gösterilen bir belediye olduk” dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler ile sona eriyor. Başkan Karaosmanoğlu, Uluslararası Fuar merkezinde düzenlenen program ile belediye personeline veda etti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, daire Başkanları, Belediye iştirakleri genel müdürleri ve belediye personeli katıldı.



Programda kısa bir veda konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayatımın en anlamlı günlerinden birinde, bir aradayız. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet, ayrılıklar sevdaya dahil. Biz memlekete ömrünü adamış insanlarız. Kocaeli’ye sevdalıyız. Bu can, bu tende olduğu müddetçe, Kocaeli sevdamız hiç bitmeyecek. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Her gelen gider. Amaç gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Hizmet ettiğiniz halkın duasını almak, en büyük kazancımız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 15 yıl önce bu göreve başladık. Dolu dolu bir 15 yıl geçirdik. Kentin en ücra noktalarına birlikte hizmet götürdük. Şuan Kocaeli’nin en büyük hizmet ailesiyiz. Hangi hizmeti, hangi projeyi hayata geçirdiysek altında sizin imzalarınız var. Ne yaptıysak birlikte başardık” dedi.



“Her yıl bu kentin nüfusu 50 bin kişi artıyor. Yaz kış demeden 15 yıl bu kente birlikte hizmet ettik” ifadelerine yer veren Karaosmanoğlu, “Bugün Türkiye’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi parmak ile gösterilen bir belediyedir. Bunu birlikte başardık. Ayrılsak ta beraberiz. Kocaeli’nin derdi, insanımızın derdi bizim derdimiz oldu. Onlara yol gösterdik, ellerinden tuttuk. Bu kente 15 yıl birlikte hizmet ettik. Ben çalışma arkadaşlarımdan, hizmet ettiğim arkadaşlarımdan razıyım. Rabbimde sizlerden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Her biriniz ayrı bir değersiniz” diye konuştu.



Programın sonunda gönüllü itfaiyeciler hizmetlerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na itfaiyeci yeleği, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
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