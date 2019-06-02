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Karaören’de oruçlarını hep birlikte açıyorlar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören Mahallesinde yıllar önce başlatılan iftar geleneği sürüyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:15
Karaören’de oruçlarını hep birlikte açıyorlar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören Mahallesinde yıllar önce başlatılan iftar geleneği sürüyor.


Karaörenli Arif Özdemir tarafından 2005 senesinde başlatılan iftar geleneği, bu yıl yeni yerinde, mahalle çok amaçlı meydanında verilmeye başlandı. Her gün farklı bir aile ya da hayırseverin yardımıyla verilen iftar yemeği, bayram sabahı verilen çorba ile son buluyor. Mahalle sakinlerinden Cevriye Şahin; "Köyümüzde her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında iftar yemeği veriyoruz. Köy halkıyla bütün öne gelenler halkımıza yemeklerini veriyoruz" diye belirtti.


Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü; "Bugün burada Küllüoğullar sülalesi olarak, Ramazan’da iftar yemeği veriyoruz köylülerimize geniş katılımlı olması için özellikle bayram tatili öncesinde hafta sonuna denk getirdik. Köyümüzde uzunca bir senedir bu adet var her akşam bir gönüllü aile veya bir kaç gönüllü aile bir araya gelerek iftar yemeği vermektedirler. Bu iftar vesilesi ile bayram öncesi dışarıdan da yoğun gelen köylülerimizde var, Allah kabul etsin inşallah" diye belirtti.


Karaören Mahallesi Aşağı Camii İmam Hatibi Abdullah Keskin ise; "Bu yıllardır devam eden köyümüzde gelenek. Aşağı köylere dahi örnek olan çok güzel bir adettir. 30 gün Ramazan boyunca her gün bir komşumuz yemek vermek suretiyle, diğer oruçlu kardeşlerimize iftar veriyorlar. Hem bu Ramazan ayının daha iyi hislerle yaşanması için köylülerimiz bir araya geliyor bu şekilde güzel iftarlar yapılıyor. Sevgi muhabbet bağları güçleniyor. Bu şekilde güzel bir iftar programı yapılıyor, her gün devam ediyor bu yemekler" diye belirtti.


Verilen iftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:15
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