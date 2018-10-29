KARAOK'un ilk görüntüleri paylaşıldı! Tamamen yerli üretim

ASELSAN ve Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve yaklaşık 30 ülkede kullanılan Amerikan yapımı Stinger tipi bir proje için bir araya geldi. Proje 2 km üzerinde bir menzile sahip olan görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı, omuzdan ateşlenebilir tanksavar füze sistemi KARAOK. KARAOK'un ilk defa geçtiğimiz günlerde Roketsan standında görüldü.

Aselsan tarafından 12 Ağustos 2016’da Kamu Aydınlatma Platformu [KAP]’na gönderilen açıklamada Roketsan ile KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi’ne ilişkin toplam bedeli yaklaşık 44 Milyon ve yaklaşık €7.5 Milyon tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2022 arısında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada KARAOK Sistemi’nin ne tip bir füze olduğu konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, Görüntüleyici Kızılötesi [IIR] güdümlü bir füze olduğunu değerlendiriliyor.

Fuze, OMTAS altyapısı kullanılarak geliştirildi. ABD yapımı anti tank füzesi FGM-148 Javelin'in benzeri özelliklere sahip.