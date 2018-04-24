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Karaoke salonunda yangın! 18 kişi yanarak öldü

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Qingyuan kentinde, bir karaoke salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 18 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 07:25
Karaoke salonunda yangın! 18 kişi yanarak öldü

Yetkililer, yangının kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kasten çıkarıldığının sanıldığını söyledi. Karaoke salonunda şarkılara eşlik ederek eğlenen kalabalık, bir anda alevler içinde kalırken 3 katlı bina çıkan yangın nedeniyle alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile ilk yardım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Qingyuan kenti yetkilileri ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:25
  1. Çin Dışişleri Bakanlığı
  2. karaoke

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