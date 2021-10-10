Karantinayı ihlal eden kişi otele yerleştirildi
Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi.
Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen kişiye idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde yaptıkları denetimde, A.O.S'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.
Bunun üzerine durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.
Polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen ve 5 bin 400 lira idari para cezası uygulanan A.O.S, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.