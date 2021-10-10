  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Karantinayı ihlal eden kişi otele yerleştirildi
Korona Virüs

Karantinayı ihlal eden kişi otele yerleştirildi

Kütahya'da karantina kararını ihlal eden kişi otele yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:56:00 -
Karantinayı ihlal eden kişi otele yerleştirildi

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde yaptıkları denetimde, A.O.S'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen ve 5 bin 400 lira idari para cezası uygulanan A.O.S, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay