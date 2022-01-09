Karantinaya girmemek için testten kaçıyorlar

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’de Delta ve Omicron varyantı giderek yayılmaya devam ederken, özellikle aşı oranı düşük olan doğu ve güneydoğu illerimizde vatandaşlar karantinaya girmemek test yaptırmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron kaynaklı vaka artışlarının hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadığını belirtirken, “Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin” uyarısında bulunurken vurdumduymaz vatandaşlar hastalık belirtisi olsa bile test yaptırmaktan kaçıyorlar.

Türkiye’de günlük vaka sayılarının 70 binlere dayandığı son günlerde, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bile vatandaşların maske ve mesafe kurallarını hiçe saydıklarına şahit oluyoruz. Koronavirüs vakaları binli rakamlarda ve ölüm sayıları günümüzden çok daha düşük olduğu tarihlerde insanlar sokağa bile çıkmaya korkarken şimdi grip şeklinde koronavirüs belirtileri olsa bile karantina altına alınmamak, HES koduna hastalığın geçmemesi için test olmaktan kaçıyorlar.

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan Akit’e yaptığı değerlendirmede vaka sayılarının düşük gözükmesinin nedenlerinden birinin de test olmayan vatandaşlardan kaynaklandığını belirterek, “Pandeminin Omicron ile beraber tekrar atak yaptığını görüyoruz.

Özellikle vaka sayıları çok yükselmesinde Omicron varyantının hızlı bulaştırıcı özelliğinden kaynaklandığı çok açık. Delta varyantına göre Omicron 4-5 kat daha hızlı yayılıyor. Bu hastaneye yatış sayılarını çok etkilemediği bilinmekle birlikte, insanların ayakta da olsa hastalığı geçirmesine neden oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanlarımız test vermeye çok yanaşmıyorlar. Test vermeme sebeplerinin başında karantinaya girmemek geliyor. Ama infulenza ile birlikte hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerine yoğun bir şekilde soğuk algınlığı ve öksürük şikayetleri ile geldiklerinde bir kısmının Omicron olduğu tespit ediliyor. Aşılama noktasında da geriden gelen bu bölgede, vaka sayısı yönünden düşük görülmesi tezatlığının tek açıklaması test verilmemesinden kaynaklanıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Test konusunda vatandaşların daha çok uyarılması gerekiyor. Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara girişlerde test konusu mecburi hale getirilebilir. Özellikle bu virüsün kapalı alanlarda daha çok yayıldığı ve bulaşıcı olduğu bilinen bir gerçek. Okullarda çocuklar arasında da vakalar olabileceğini ve hızla yayıldığını düşünüyoruz” dedi.

Test özendirilmeli

Testin önemi konusunda her platformda bilinçlendirici yayınlar yapılması gerektiğine işaret eden Dr. Eryazğan şöyle devam etti: “Test verme konusunda gezici araçlar ve hızlı test kitlerinin ulaşılabilirliğini artırmak gerekiyor. Hasta bireylerin tespiti ile yaşlı ve kronik hastalığı olanların korunmasına sebep olacak. Hasta olan bireylerin tespiti ile salgının yayılmasının önüne geçilmesi sağlanmış olacak. Pozitif çıkan kişilerin aşılanmamış ise zaman geçirmeden süresi içerisinde aşılanması sağlanacak. Tabi unutmadan rehavete kapılmayarak özellikle kış sürecini daha dikkatli bir şekilde kapalı, kalabalık ortamlardan uzak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek hem kendi sağlığımızı hemde sevdiklerimizin sağlığını koruyalım.”