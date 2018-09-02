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Şarbondan karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını cevapladı.

02 Eylül 2018 Pazar 15:08
Şarbondan karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, "Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. İnşallah devamı olmaz" dedi.

İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe'de kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan anonsta, "Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur" denildi.


ŞARBON ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINAN MAHALLENİN MUHTARI KONUŞTU

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, "Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. İnşallah devamı olmaz. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımıza aşı yapmaktadır şuan. 5 tane mahallemiz var: Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka. Bunları şu an ilaçlama yapıyor veterinerlerimiz. İnşallah devamı gelmez.  Şu an aşı çalışmalarına başlandı. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarımıza aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık" şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 6 DERİ ŞARBONU VAKASI TEDAVİSİ DÜZENLENDİKTEN SONRA HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Silivri'de görülen şarbon hastalığıyla ilgili  yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.  Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir.

TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:08
  1. İstanbul
  2. Silivri'de şarbon karantinası

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  • abdrhmnabdrhmn23 dk önce
    pekala kasaplardaki etlerde şarbon olursa millet nasıl anlayacak. denetimleri yapılıyormu
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