Karantinadayken filyasyon ekibine çay teklif eden de var, ‘şu an dışarıdayım akşam gelin diyen’ de!

İlginç diyalogların yaşandığı ev ziyaretlerinde ekipleri çay, kahve içmeye davet edenler de oluyor, dışarıda bulunduğunu akşama geleceğini söyleyenler de.



Yerli ve yabancı milyonlarca tatilciyi misafir eden kentte 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Hastanelerde tedavi edilen koronavirüs hastalarının yanı sıra, sağlık durumları uygun olanlar evlerinde tedaviye alınıyor. Evde tedaviye alınanların ilaç, test ve muayene işlemleri ise sahada görevli sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerince karşılanıyor. Kentte 500 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor. Bu ekipler genelde 2 kişiden oluşuyor. Bir hekim bir de yanında yardımcı olarak sağlık personeli bulunuyor. Ekipler saat 08.00'de göreve başlayıp beyaz tulum, maske, siperlik, eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek sahaya çıkıyor.



Gidilecek adreslerde önceden belirlenen rota için pozitif hastalarla telefonla iletişim kurularak evden ayrılmamaları ve genel sağlık durumlarının nasıl olduğu soruluyor. Belirlenen adreslere gelen filyasyon ekipleri, daire kapı girişlerine kadar gelip burada koronavirüs hastalarıyla göz teması kurarak yakından ilgileniyor.



15 saat çalışıyorlar



Ortalama 15 saat çalışan Kepez ilçesindeki filyasyon ekiplerinden biri olan Dr. Fatma Öztürk ve diş teknikeri Özcan Furkan Işık da günde 20-30 evi ziyaret ediyor. Dr. Öztürk, bazen çok ilginç durumlarla karşılaştıklarını da söylüyor: “Hastayı arıyoruz 'Evden ayrılmayın geleceğiz' diyoruz. 'Maske getirecek misiniz?, Çöp dökmeye çıkmayacak mıyım?, Size çay, kahve getireyim mi?' gibi teklifler yapıyorlar. Tabii ki kabul etmiyoruz. Telefonla görüşüp geleceğimizi söylediğimiz bazı vakalar ‘Şu an evde değilim akşam gelin' diyor. Böyle yapanları kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz. Kuralları ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası kesiliyor ve öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Ayrıca tüm masrafları da kendisinden tahsil ediliyor.”