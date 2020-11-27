  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Karantinadayken filyasyon ekibine çay teklif eden de var, ‘şu an dışarıdayım akşam gelin diyen’ de!
Korona Virüs

Karantinadayken filyasyon ekibine çay teklif eden de var, ‘şu an dışarıdayım akşam gelin diyen’ de!

Antalya'da 500 kişilik filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan koronavirüs hastalarını evlerinde tek tek ziyaret edip, sağlık durumlarını kontrol ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:22:00 -
Karantinadayken filyasyon ekibine çay teklif eden de var, ‘şu an dışarıdayım akşam gelin diyen’ de!

İlginç diyalogların yaşandığı ev ziyaretlerinde ekipleri çay, kahve içmeye davet edenler de oluyor, dışarıda bulunduğunu akşama geleceğini söyleyenler de.

Yerli ve yabancı milyonlarca tatilciyi misafir eden kentte 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Hastanelerde tedavi edilen koronavirüs hastalarının yanı sıra, sağlık durumları uygun olanlar evlerinde tedaviye alınıyor. Evde tedaviye alınanların ilaç, test ve muayene işlemleri ise sahada görevli sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerince karşılanıyor. Kentte 500 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor. Bu ekipler genelde 2 kişiden oluşuyor. Bir hekim bir de yanında yardımcı olarak sağlık personeli bulunuyor. Ekipler saat 08.00'de göreve başlayıp beyaz tulum, maske, siperlik, eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek sahaya çıkıyor.

Gidilecek adreslerde önceden belirlenen rota için pozitif hastalarla telefonla iletişim kurularak evden ayrılmamaları ve genel sağlık durumlarının nasıl olduğu soruluyor. Belirlenen adreslere gelen filyasyon ekipleri, daire kapı girişlerine kadar gelip burada koronavirüs hastalarıyla göz teması kurarak yakından ilgileniyor.

15 saat çalışıyorlar

Ortalama 15 saat çalışan Kepez ilçesindeki filyasyon ekiplerinden biri olan Dr. Fatma Öztürk ve diş teknikeri Özcan Furkan Işık da günde 20-30 evi ziyaret ediyor. Dr. Öztürk, bazen çok ilginç durumlarla karşılaştıklarını da söylüyor: “Hastayı arıyoruz 'Evden ayrılmayın geleceğiz' diyoruz. 'Maske getirecek misiniz?, Çöp dökmeye çıkmayacak mıyım?, Size çay, kahve getireyim mi?' gibi teklifler yapıyorlar. Tabii ki kabul etmiyoruz. Telefonla görüşüp geleceğimizi söylediğimiz bazı vakalar ‘Şu an evde değilim akşam gelin' diyor. Böyle yapanları kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz. Kuralları ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası kesiliyor ve öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Ayrıca tüm masrafları da kendisinden tahsil ediliyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık
Korona Virüs

Dünyayı umutlandıran korona aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık

Geçtiğimiz günlerde aşı müjdesi veren şirketler arasında yer alan Astrazeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri aşı ile ilgi..
BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar
Dünya

Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Azerbaycan, Fransa'da kabul edilen skandal Karabağ'ın tanınması kararıyla ilgili Fransız Büyükelçi Zakari Qros'u Dışişleri Bakanlığına çağır..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay