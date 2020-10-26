Karantinadan kaçıp başkalarının HES kodlarıyla halı saha maçına gitmişler

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonu ile devreye alınan HES kodu, şehirlerarası ulaşımdan, spor alanlarından yararlanmaya kadar birçok değişik mecrada koronavirüs hastalarının bulaşıcılığını azaltmayı sağlıyor.. HES kodu sebebi ile kendisinin kısıtlandığını düşünen hastaların, toplumun sağlığını tehlikeye atarak sağlıklı yakınlarının HES kodunu kullanmaları ise tepki çekiyor. Başkalarının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu kullanarak İstanbul Spor A.Ş.’nin tesislerinden yararlanmaya çalışan her hafta en az 3 kişiyi tespit ettiklerini açıklayan yetkililer “Yakaladığımız kişiler durumun farkında olmadığını söylüyor. Hemen gerekli yerleri arayıp durumu bildiriyoruz. Devlet ‘Evden çıkmayın’ diyor, adam çıkmış, maça gelmiş. Pozitif olduğunun farkında ve biliyor yani yalan söylüyor bilmiyorum diye. Ama tesise girmek için başkasının HES kodunu gösteriyor.” hatırlatması yaptılar.