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Korona Virüs Karantinadan kaçanlar zorla öğrenci yurtlarına gönderilmeye başladı
Korona Virüs

Karantinadan kaçanlar zorla öğrenci yurtlarına gönderilmeye başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Çankırı, Sakarya, Kayseri, Niğde ve Düzce valilikleri dikkat çekici bir uygulamaya imza atarak artık bu şehirlerde karantina kararlarını ihlal edenlerin yurtlara yerleştirilmesine ve yurtlarda kaldıkları süre boyunca oluşan masrafların da kendilerine ödettirilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:38:00 -
Karantinadan kaçanlar zorla öğrenci yurtlarına gönderilmeye başladı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Bartın’da dün yapılan denetimlerde ise karantina ihlali yaptığı tespit edilen 12 kişi valiliğin kararıyla zorla yurda gönderildi.

153 bin kişi karantinadan kaçtı

Valiliklerin kararı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar uygulamanın yurt geneline yayılmasını isterken kararın geç kalınmış bir uygulama olduğunu söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “153 bin insanın 14 gün karantinaya uymadığı iddia ediliyor. Bu da hastalığın ve ölümlerin artmasına sebeb oluyor. Karar Türkiye genelini de kapsamalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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