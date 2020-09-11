Karantinadan kaçanlar zorla öğrenci yurtlarına gönderilmeye başladı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bartın’da dün yapılan denetimlerde ise karantina ihlali yaptığı tespit edilen 12 kişi valiliğin kararıyla zorla yurda gönderildi.

153 bin kişi karantinadan kaçtı

Valiliklerin kararı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar uygulamanın yurt geneline yayılmasını isterken kararın geç kalınmış bir uygulama olduğunu söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “153 bin insanın 14 gün karantinaya uymadığı iddia ediliyor. Bu da hastalığın ve ölümlerin artmasına sebeb oluyor. Karar Türkiye genelini de kapsamalı” dedi.