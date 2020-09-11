Karantinadan kaçanlar zorla öğrenci yurtlarına gönderilmeye başladı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Çankırı, Sakarya, Kayseri, Niğde ve Düzce valilikleri dikkat çekici bir uygulamaya imza atarak artık bu şehirlerde karantina kararlarını ihlal edenlerin yurtlara yerleştirilmesine ve yurtlarda kaldıkları süre boyunca oluşan masrafların da kendilerine ödettirilmesine karar verildi.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Bartın’da dün yapılan denetimlerde ise karantina ihlali yaptığı tespit edilen 12 kişi valiliğin kararıyla zorla yurda gönderildi.
153 bin kişi karantinadan kaçtı
Valiliklerin kararı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar uygulamanın yurt geneline yayılmasını isterken kararın geç kalınmış bir uygulama olduğunu söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “153 bin insanın 14 gün karantinaya uymadığı iddia ediliyor. Bu da hastalığın ve ölümlerin artmasına sebeb oluyor. Karar Türkiye genelini de kapsamalı” dedi.