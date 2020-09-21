Karantinadaki aile çocuk parkında yakalandı!

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç, E.A.Ç. ve E.Ç’yi kontrol etmek amacıyla ikametlerine gitti. Ekipler, evlerinde bulunamayan ailenin çocuk parkında olduğunu tespit etti. A.Ç. ve ailesi hakkında karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Bin 672 tedbirsize ceza

Gaziantep, Kocaeli ve Eskişehir’de koronavirüs tedbirlerine uyşmayan bin 672 kişiye adli para cezası uygulandı. Gaziantep’te bin 358 kişiyi sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden para cezası kesilirken, karantidan kaçan 7 kişiye hem para cezası hem de idari işlem uygulandı. Kocaeli’de ise bin 144 iş yeri denetlendi. 18 bin 41 kişi sorgulandı. 236 kişi ile 5 işyerine ceza uygulandı. Eskişehir’de ise bir dernek binasındaki 30 kişiye toplam 94 bin 500 lira para cezası kesildi.