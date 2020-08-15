Karantina’da olması gereken kadın bakın nerede çıktı!

Ankara’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüslerin koronavirüs tedbirleri denetimi sırasında bir kadının karantina da olması gerektiği bilgisi alındı. Otobüste yakalanan kadına burada ne işin var diye soran ekipler kadının pişkin cevabıyla karşılaştı.

“Gezmeye gelmiştim”

Ekiplerin, “Karantinada olmanız gerekirken otobüste onlarca kişi varken burada ne işiniz var” sorusu üzerine kadın; “Gezmeye gelmiştim.” dedi. Bu rahat tavırları karşısında şaşıran Jandarma ekipleri, vatandaşa önce 3150 TL para cezası kesti, sonra çağrılıan ambulansla tekrar evine gönderildi.

Yolcuları 'işte bu yüzden maske takmanız gerekir' diye uyaran ekipler görevlerine devam etti.