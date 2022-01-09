Karantina süresinin indirilme sebebi açıklandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, güncellenerek kısılan karantina sürelerini değerlendirip, "Bu bizim için bulaş zincirini kırmak için önemli olabilir. Nedeni se, insanların birçoğu karantina süreleri uzun diye iş yerleriyle ilgili sorun yaşamamak gibi gerekçelerle test yaptırmıyordu. Bu durum da virüsün yayılmasına yol açılıyordu. Yeni sistemle Türkiye'de test sayısıyla birlikte test pozitif sayısı da yükseldi" dedi.

Şener, kapanmanın çare olmayacağını düşündüğünü de söyledi.

Prof. Dr. Şener şu açıklamalarda bulundu:

"Test stratejisi, Sağlık Bakanlığı'nın brifingiyle değişti. Bunun değişmesiyle ilgili birçok tartışma var. Test stratejisinin değişmesiyle kastedilen karantina döneminin değişmesi. Sahada şöyle bir bildirim vardı. Vatandaşların ciddi bir kesimi uzun dönemde yani 14 gün ve üstü karantinadan sakındığı için test yaptırmaya gitmiyordu. Ama Delta ve Delta Plus'ta şöyle bir durum var. 2 hafta ve üzerinde devam eder test pozitifliği söz konusuydu. Omicron'da dünya genelinde şöyle bir değişikliğe gidildi. Omicron'da virüsün ortaya çıkma süresi 1 haftanın altında. Dolayısıyla birçok ülke karantina süresini 5-7 gün, bazı ülkeler ise 10 gün uygulamaya başladı. Türkiye'de de optimum sürenin test verilerek 5'inci günden sonra negatifse, karantinadan çıkması. Bilimsel veriler eşliğinde test verilmeden de 7'nci günde karantinadan çıkması karara bağlandı. Çünkü dünyanın geneli de böyle uyguluyor. Bu bizim için bulaş zincirini kırmak için önemli olabilir. Nedeni ise çoğu kişinin karantina süreleri uzun diye iş yerleriyle ilgili sorun yaşamamak gibi gerekçelerle test yaptırmıyor olması. Bu durum, virüsün yayılmasına yol açılıyordu. Yeni sistemle Türkiye'de test sayısıyla birlikte test pozitif sayısı da yükseldi. Daha çok kişi test vermeye gelmeye başladı. Omicron'un daha baskın hale gelmeye başlamasıyla birlikte test sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Faydası ise daha erken tanı koyacağız. Kısa karantina süresiyle birlikte insanlar bilinçli şekilde karantinadan çıkıp günlük faaliyetlerine dönecek."