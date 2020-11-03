Karantina kaçakları otobüste yakalandı
Bolu'da jandarma, Anadolu Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurulan şehirlerarası otobüslerdeki yolculara HES kontrolü yaptı.
Kontrollerde iki farklı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve karantinada bulunması gereken K.G. ve F.Ö. tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi zorunlu gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü. Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nın ilgili maddesi uyarınca para cezası kesilen karantina kaçaklarından ayrıca yurt masrafları da alınacak.