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Karantina gemisi Diamond Princess, Japonya’dan ayrıldı

Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra şubat ayında Japonya’da karantinaya alınan Diamond Princess isimli yolcu gemisi, bulunduğu Yokohama kentinden Malezya’ya doğru yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:35:00 -
Karantina gemisi Diamond Princess, Japonya’dan ayrıldı

Japonya’nın Yokohama kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesiyle şubatta karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess ülkeden ayrıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Britanya bandıralı geminin ABD’li işletmecisinin Japonya’daki temsilcisi Carnival Japan, yolcu gemisinin Malezya’ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Faaliyet takvimi açıklanana kadar Malezya’da kalacak

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan faaliyetleri ve karantina şartlarının mart ayında tamamlayan gemi, aynı bölgedeki Mitsubishi tersanesinde iç tadilat gördü.

Japonya çevresindeki turları ekime kadar askıya alınan gemi, ekim sonrası faaliyet takvimi açıklanana dek Malezya'da demirleyecek.

Gemide 712 vaka görülmüştü

Salgın boyunca 56 ülkeden 3 bin 700 yolcu ve mürettebat taşıyan gemide 712 vaka ve 13 ölüm tespit edilmişti.

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