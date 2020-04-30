  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Karantina altındaki köyde koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Adıyaman’da koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan köyden bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:36:00 -
Karantina altındaki köyde koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan mahallede hayatını kaybeden kişi sayısı 2’ye yükseldi.

Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde 2 aileden toplam 8 kişide Korona virüsünün tespit edilmesi üzerine Karaman Mahallesi 15 Nisan tarihi de Sincik ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmış ve 5 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

İlk can kaybı 10 gün önce yaşandı

Tedavi altına alınanlardan 92 yaşındaki Ayşe Yılmaz, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmişti. Yine aynı hastanede tedavi altında bulunan 71 yaşındaki Abuzer Çeviker’de Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abuzer Çeviker’in Karaman Mahallesinin Ertürk Caddesi üzerinde ikamet ettiği belirtildi.

Çeviker’in de hayatını kaybetmesiyle karantina altında bulunan Karaman Mahallesinde ölen kişi sayısının 2’ye, Adıyaman’da ise 9’a yükseldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı