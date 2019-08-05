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Karanlıkta çalışan annesine seyyar elektrik hattı çeken genci elektrik çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde incir besteli yapan annesine yardım için seyyar elektrikçekmek isteyen olukçu ustası genç elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
Karanlıkta çalışan annesine seyyar elektrik hattı çeken genci elektrik çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde incir besteli yapan annesine yardım için seyyar elektrikçekmek isteyen olukçu ustası genç elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Acil serviste görevli doktor ve diğer görevliler, Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Şimşek’i hayata döndürebilmek için 3 saat çaba harcadı ancak talihsizgenç kurtarılamadı.


Olay Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Medine Şimşek isimli kadın İncir Bestel’i yapmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte üst katında oturan oğlu olukçu ustası Ahmet Şimşek, annesinin karanlıkta çalışmaması için annesinin bulunduğu yere seyyar lamba çekmek istedi. Şimşek’e çektiği seyyar ışık sisteminin kablosunun aşınma sonucu soyulmuş bölümünün balkon korkuluğuna değmesive talihsiz gencin de balkon demirine teması sonucu elektrik çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesinesevk edildi. Acil Serviste görevli doktor ve sağlık ekibi, kalbi durmuş halde getirilen Ahmet Şimşek’i hayata döndürmek için3 saat boyunca çaba sarf ettiler. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Şimşek hayata döndürülemedi, vefat etti.


Anne de kalp krizi geçirdi


Diğer taraftan Ahmet Şimşek’in hastaneye gelmeden ambulansta yaşamını yitirdiği yönünde yayılan haberlerin ardından annesi Medine Şimşek’in de rahatsızlandığı bildirildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılmak istenen Medine Şimşek’in ambulansta kalp krizi geçirdiği, getirildiği Özel Bilgi Hastanesinde yapılan müdahale sonucunda hayata döndürüldüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
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