Karanlık Saat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte karanlık saat konusu

Joe Wright'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Karanlık Saat filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Emile Hirsch, Rachael Taylor gibi isimlerin yer aldığı film 2012 yılına aittir. İnsan gözüyle görünmeyen uzaylıların dünyayı aniden işgal etmelerini konu alan Karanlık Saat filmi konusu nedir? Karanlık Saat filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte merak edilenler...

KARANLIK SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.

KARANLIK SAAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emile Hirsch

Rachael Taylor

Olivia Thirlby

Joel Kinnaman

Max Minghella

KARANLIK SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

6 Ocak 2012'de vizyona giren filmin çekimleri 2012'de tamamlandı.