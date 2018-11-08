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Karanlık odatv milleti aşağılayıp, 'fuhşu' meşrulaştırdı!

Odatv adlı internet sitesi "bu neyin kafası" dedirten rezalet bir habere imza attı. Söz konusu site ‘ahlak abidesi’ olarak gösterdiği ahlaksız bir genelev kadınının, kedilerine bakmak için evinden atıldığı yönündeki haberi "Genelev kadınından Türkiye'ye insanlık dersi" başlığıyla servis ederek Türk milletine hakaret etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:03
Karanlık odatv milleti aşağılayıp, 'fuhşu' meşrulaştırdı!

 yeniakit.com.tr  özel haber

Yaptığı garip ve rezil haberleriyle millete tepeden bakan vesayetçi anlayışı yansıtan karanlık odatv, skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.

Adnan Oktar grubu ile de yakın ilişkisi olduğu değerlendirilen odatv, yaptığı bir haberle genelevden kovulan bir genelev kadınını adeta 'ahlak abidesi' olarak kutsadı.

"Fuhşu" meşrulaştırmaya çalıştılar

Para karşılığı erkeklerle beraber olan ‘Mürvet Taşvur’ adlı kadının, kedi baktığı için Edirne’deki bir genelevden atıldığı belirtilen haberde fuhuş yapan genelev kadını ‘hayvansever’ bir ahlak abidesi şeklinde yansıtıldı.

Söz konusu karanlık site, çalıştığı günah bataklığı olan genelevden kovulan kadının kedileri için kovulduğunu iddia ederek ‘mağdur’, ‘haksızlığa uğramış’, ‘hayvansever’ profili oluşturdu ve bu şekilde fuhuş rezaletini meşrulaştırmaya kalkıştı.

İşte o haber;

Zaniyi kutsa, milleti aşağıla!

Para karşılığı tanımadığı erkeklerle cinsel ilişkiye girek hem kendi günaha giren hem de onlarca insanın günaha girmesine vesile olan genelev kadınını ahlak abidesi olarak lanse eden odatv, söz konusu habere "Genelev kadınından Türkiye'ye insanlık dersi" başlığını atarak Türk milletini aşağılamaya kalktı.

Odatv’nin fuhuş yapan birini, Müslüman Türk milletinden üstün göstermeye yeltendiği bu skandal haber duyarlı Müslümanlardan ise sert tepki aldı. Karanlık odatv, milli ve manevi değerleri sinsice aşağılama cüretini gösterdiği bu tarz haberleri ile biliniyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:03
  1. Edirne
  2. oda tv
  3. genelev
  4. fuhuş
  5. edirne

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