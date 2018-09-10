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Karanlık ODA TV'nin Haber Müdürü gözaltına alındı

Sözde anti emperyalist özde Amerikancı ODA TV'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ODA TV'de yayımlanan bir haberden dolayı hakkında açılan dava kapsamında gözaltına alındı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:52
Karanlık ODA TV'nin Haber Müdürü gözaltına alındı

Türkiye'ye karşı operasyon yapan gizli ellerin medya tetikçisi ODA TV'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun, hakkında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

ODA TV'de yer alan habere göre, Terkoğlu'nun gözaltında tutulma gerekçesi; ODA TV'de yayımlanan ve Beşiktaş Belediyesi'ne dair bir haberden dolayı açılan dava.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRECEK

Terkoğlu'na, 'Fatih Şehit Teyfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nde personel olmadığı' gerekçesiyle, ifadesinin alınması için mahkemeye yarın götürüleceği söylendi. Barış Terkoğlu'na, bu geceyi karakolda geçirmesi gerektiği iletildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:52
  1. ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu
  2. Beşiktaş Belediyesi
  3. Fatih Şehit Teyfik Fikret Erciyes Polis Merkezi

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