‘Karanlık Oda TV’ üzerinden Türkiye’ye operasyon mu çekiliyor?
Türkiye’de bir süredir siyaset ve medya dünyasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. 28 Şubat’ı hatırlatan bazı sahneler yeniden ülkenin gündemine sokulmaya çalışılıyor. Gazeteci yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, son yaşanan gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Medya ve siyaset dünyasında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Cem Küçük, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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