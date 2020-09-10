  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Karanlık Oda TV’ üzerinden Türkiye’ye operasyon mu çekiliyor?
Gündem

‘Karanlık Oda TV’ üzerinden Türkiye’ye operasyon mu çekiliyor?

Türkiye’de bir süredir siyaset ve medya dünyasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. 28 Şubat’ı hatırlatan bazı sahneler yeniden ülkenin gündemine sokulmaya çalışılıyor. Gazeteci yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, son yaşanan gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:03:00 -
‘Karanlık Oda TV’ üzerinden Türkiye’ye operasyon mu çekiliyor?

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Medya ve siyaset dünyasında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Cem Küçük, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği
Gündem

‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan '..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı