"Karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara inat Türkiye aydınlık geleceğine yürüyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle yaptığı açıklamada; Karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara inat Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürüdüğünü ifade etti.

Kuruluşundan bugüne sayısız hizmet ve yenilikle Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümünü kurucu liderleri, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle kutladıklarını söyleyen Çetinbaş, ”18 yıldan bu yana her daim sorumluluk duygusuyla hareket eden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmet yolunda aşkla çalışan AK Parti ailesi, yine aynı kararlılık ve azimle yoluna devam edecektir. Partimizin 18. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Çetinbaş, Ankara’daki kutlama törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gezel ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte katıldıklarıni ifade ett.