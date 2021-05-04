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Yemek Tarifleri Karanfilli tatlı tarifi | Elmalı tatlı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Karanfilli tatlı tarifi | Elmalı tatlı nasıl yapılır?

İftarın ardından tatlı bir şeyler yemek istiyorsanız; karanfilli elma tatlısı tarifine göz atabilirsiniz. Peki, karanfilli tatlı nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:48:00 -
Karanfilli tatlı tarifi | Elmalı tatlı nasıl yapılır?

Karanfil ölçülü tüketildiğinde sağlık için so derece faydalıdır. Karanfil ve elma uyumuyla dillere destan bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte, karanfilli tatlı tarifi

Karanfilli tatlı tarifi

Malzemeler:

  • 7 adet yeşil elma
  • 5 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1,5 su bardağı şeker
  • Arzu ederseniz gıda boyası
  • İç harcı için:
  • 2 yemek kaşığı krem şanti
  • 4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Karanfilli elmalı tatlı nasıl yapılır?

Öncelikle elmaları yıkayıp soyun.

Elmaları ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

Bir tencereye elmaları dizip üzerine, şeker, tarçın, 4-5 adet elma çekirdeği ve su koyun. Su elmaların yarısına gelecek kadar olmalı.

Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

Elmalar yumuşayınca servis tabağına alın.

Elmanın arasına kremşanti, ceviz ve tarçın serpin.

Ardından elmanın diğer yarısını üzerine kapatın.

Elmaların üstlerine krem şanti sürün.

Tencerede kalan sostan tatlıların üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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