Karamürsel’de balkon çöktü: 1 yaralı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 2 katlı bir evin balkonunda meydana gelen çökme sonrasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 2 katlı bir evin balkonunda meydana gelen çökme sonrasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2107. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2107. Sokak’taki 2 iki katlı binanın ikinci katındaki evin balkonu bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme anında balkonda bulunan Meliha Ç. (52) adlı kadın ise balkonla birlikte zemine düşerek hafif şekilde yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Meliha Ç. ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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