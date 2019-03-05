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Karamürsel İtfaiye Müfreze Binası hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de yapımı tamamlanan itfaiye yeni müfreze binası hizmete girdi.

05 Mart 2019 Salı 16:49
Karamürsel İtfaiye Müfreze Binası hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de yapımı tamamlanan itfaiye yeni müfreze binası hizmete girdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin ilçelerine itfaiye için yeni hizmet binaları yapıyor. Bu kapsamda itfaiyecilik mesleğinde olaylara en kısa zamanda müdahale etmesi amacıyla yapılan Karamürsel İtfaiye yeni müfreze binası tanıtıldı. 2 Bin 130 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müfreze binasının tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz her geçen gün çok daha ileri ve modern bir hal alıyor. Kocaeli itfaiyesi de bu gelişmeden payına düşeni alıyor. Bugün, Türkiye’nin sayılı itfaiye teşkilâtlarından birisi olan Kocaeli İtfaiyesi, dünya standartlarının üzerindeki teknik donanımı, yangına müdahalede gösterdiği titizlik, yangına müdahale süresinin dünya standartlarından da iyi olmasıyla, kentimiz için bir güven abidesidir” dedi.



Başkan Karaosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiyemiz dünyanın sayılı itfaiye teşkilatlarından biridir. Bütün dünyadan gelen itfaiyecilere dersler veriyoruz. Karamürsel’e de güzel bir iftaiye binası kazandırdık. Konum olarak her yere yakın bir yerde. Allah korusun ihtiyaç olduğunda da Gölcük ve İzmit’e takviyede olabilecek bir binamız oldu. Karamürsel’in güzel insanlarını seviyoruz. Allah düşürmesin, yangın çıkmasın ama çıktığı zaman da eksiği olmasın. İtfaiyemiz anında yanınızda olsun. Personelimiz de eğitimlidir ve her daim hizmetinizdedir. Hayırlı olsun binamız.”



Konuşmaların ardından törenle hizmete açılan 3 katlı olan müfreze binası 2 bin 130 metrekare inşaat alanına sahip. 5 araç kapasitesine sahip Karamürsel itfaiyesi yeni müfreze binasının bodrum katında, eğitim salonu, mescit, şadırvan, nomeks-çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alıyor. Zemin katında ise garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katıda yatakhaneler ve spor salonu oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kartepe, Bağçeşme ve Gebze’ye de yeni müfreze binaları inşa ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:49
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