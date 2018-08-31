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Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim ittifakı açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak." ifadelerini kullandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:12
Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim ittifakı açıklaması

Bazı ziyaretler için Düzce'ye bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cedidiye meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, ülkenin ve dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'de ekonomide bir takım sıkıntılar yaşandığını anlatan Karamollaoğlu, "Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama bunun üstesinden gelebilmek için de ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekiyor. Dışarıdaki ülkeler bize karşı sempati duymazlar. Ellerinden gelse bizi bir kaşık suda boğarlar. Ama biz bütün kabahati onlara yükler kendimizin yapması gerekenleri yerine getirmezsek bu sefer bizde eksiklik olur. Onun için ekonominin sağlam bir temele oturtulması lazım. O da üretimden geçer. Yani israfın boşa giden paranın durdurulup tamamının üretime yönlendirilmesi lazım. Hem tarımda hem hayvancılıkta hem de sanayi ve teknoloji de. İnşallah bunların görülerek gerekli adımların atılacağını ön görüyorum." diye konuştu

'YEREL SEÇİMDE İTTİFAK DİYE BİR ŞEY OLMAZ'

 

Partisinin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti :

"Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de ittifaklar abartılıyor. Yanlış yönlere çekiliyor. Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey olmaz. Her parti aday gösterebildiği illerde ilçelerde beldelerde aday gösterir. Bizim bütün belediye başkanlıklarında adaylarımız olacak. Yarın bizim bir bakıma start diyeceğimiz, hadi diyeceğimiz il başkanları toplantımız var. Cumartesi günü Ankara’da. O toplantıda inşallah seçim karargahlarımızın kurulması için gerekli duyurular yapılacak. İl Başkanlıklarımıza bilgiler verilmişti. Çalışmalarda süratle başlayacak. Ümit ederim ki seçimler zamanında yapılır. Zamanında yapılması makul olandır. Hükümet ısrarla zamanında yapılacak diyor. Ama çok ısrar bazen acabalar üretebiliyor. Biz her konuda hazır olacağız.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:12
  1. Düzce
  2. Ankara
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    sende kendini fasulye gibi bir nimettenmi zannediyon lo
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