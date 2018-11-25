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Karamollaoğlu'ndan 'Yeniden Refah Partisi' için ilk yorum

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Refah Partisi'ni yeniden kurma girişimiyle ilgili olarak ilk yorumda bulundu. Karamollaoğlu "Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı" dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 13:56
Karamollaoğlu'ndan 'Yeniden Refah Partisi' için ilk yorum

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasını ödememesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Partisinin tanıtımını yaptı

Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamid'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı "Yeniden Refah Partisi", Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı. Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.

"Babam partiyi sultanlar kurdu derdi"

Milli görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni sultanların kurduğunu söyleyen Fatih Erbakan, "Babam Milli Nizam Partisi'ni kurarken 'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu' demişti. Şimdi biz de diyoruz ki milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi'ni Erbakan'ın kastettiği şehzademizle birlikte kuruyoruz." dedi.

Karamollaoğlu’ndan ilk yorum

Fatih Erbakan'ın bu konuşmalarının ardından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Erbakan’ın, Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili düşüncesini açıklayan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Yeni bir partinin kurulması ve bunun tartışılması bizim gündemimizde yok. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:56
  1. Adana
  2. Fatih Erbakan
  3. Saadet Partisi
  4. Yeniden Refah Partisi
  5. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • yorgünyorgün24 dk önce
    FATIH ERBAKAN...IKTIDARA GELECEGIZ DERKEN TÜRKIYE ICIN NELER YAPACAGIZ NASIL YAPACAGIZ TÜRKIYEYI BÜYÜTMEK TÜRKIYEDE DAHA TERÖRÜ NASIL BITIRECEGIZ IC VE DISARIDAKI SALDIRILARI NASIL BERTARAF EDECEGIZ BUNUN ICIN TEK BIR KELIME YOK hey beyinsiz FATIH tek basina iktidar olacagiz hayalerini nasil basaracaksin bunlar LAK LAKile olmuyor bakalim nereye kadar dayanacaksin daha baslamadan mumlarin sönecek fatih beyinsizi eski türkiye yok artik milleti kandiracaksin yalanlar söyliyeceksin falan senden cacik olmaz.
  • GokhanGokhan28 dk önce
    Erbskan hocam hayatta olsaydı sıra Fatih e gelene kadar oyle cok adam varki. Bunlardan birisi CHP yle ittifak yapanlar, Demirtaş ı hapiste ziyaret edenler, Ugur d. ra plaket verenler, oy oranını yüzde 1 e indirenler. Vb.
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu31 dk önce
    Demek aklından geçen bu damat
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