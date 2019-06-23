Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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