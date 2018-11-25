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Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması! 'Birbirimizi kucaklamak zorundayız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün insanlarımızı birbiriyle kucaklaştırmaya ihtiyacımız var." dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 19:35
Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması! 'Birbirimizi kucaklamak zorundayız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkede yaşayan insanlar olarak birlikte yaşama mecburiyetindeyiz. Birbirimizi kucaklama mecburiyetindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin Adana Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"İnsanlarımızı birbiriyle kucaklaştırmaya ihtiyacımız var"

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ve dünyadaki gelişmelerin etkisi dikkate alındığında büyük badirelerle karşı karşıya kalma durumunda olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Buna direnebilmek için ülke içindeki bütün insanlarımızı birbiriyle kucaklaştırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, siyasi parti liderlerinin söyleminin önemli olduğunu belirterek, "Kamplaştırmaya, ötekileştirmeye, bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara fırsat verilerek bu iş yapılmaz. Siyasi parti başkanlarının söylemleri bundan dolayı önemlidir." dedi.

"Herkese yaklaşacağız"

Yerel seçimlere giderken her kesimi kapsayıcı politika izleyeceklerini ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede kim varsa Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i ve Laz'ı ile bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkede farklı inançlara, projelere sahip siyasi parti mensuplarıyla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hoca da toplumu tarif ederken Milli Görüşçüler ve Milli Görüşçü olmaya aday olanlar olarak ikiye ayırırdı. Burada bir kucaklama var. Öteleme, dışlama değil. Onun için biz farklıyız. Bu seçimlere giderken de aynı kucaklama mantığıyla herkese yaklaşacağız."

Türkiye'deki en önemli problemi her zaman için "kamplaşma", "kutuplaşma" ve "ötekileştirme" olarak dile getirdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Bu ülkede yaşayan insanlar olarak birlikte yaşama mecburiyetindeyiz. Birbirimizi kucaklama mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:35
  1. Adana
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

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