Temel Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik mesajı

Filipinler’in güneyinde Mindanao bölgesindeki Moro Müslümanları 73 yıldır süren mücadelesinde bugün gerçekleştirilen halk oylamasında gayri resmi sonuçlara göre özerklik yüzde 80 oranında çıktı.

Moro Müslümanları, yıllar süren etnik temizliğe direnerek, bugün özerklik için sandığa gitti. 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı tarihi referandumda Morolar oy kullandı.

Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından tarihi referandum sonuçlarına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.



Saadet Lideri Karamollaoğlu, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Genel Başkanı Dr. Hacı Murat İbrahim'in de yer aldığı fotoğrafla beraber yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Filipinler-Moro’da gerçekleştirilen referandum sonuçları, Moro halkının üç asırı aşan onur mücadelesinin başarı ile sonuçlandığını tüm dünyaya ilan etti. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Müslüman Moro halkını kutluyorum."

Özerk hükümet kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.