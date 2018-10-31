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Karamollaoğlu'ndan flaş İstanbul Havalimanı açıklaması

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, havalimanına emeği geçenleri tebrik etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
Karamollaoğlu'ndan flaş İstanbul Havalimanı açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Donarak şehit olan askerlerimiz

Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasının "Sarıkamış şehitlerini" hatırlattığını belirten Karamollaoğlu, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını zaruri gördüklerini söyledi.

ABD’deki sinagog saldırısı

ABD'de sinagoga yapılan silahlı saldırı konusunda Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın tavırları bu tarz saldırıların zeminini oluşturuyor. Her kullandığı cümlede ayrımcılık yapıyor ve insanları kışkırtıyor. Bir ibadethaneye yapılan saldırıyı hangi dine mensup olursa olsun kınamak mecburiyetindeyiz. Biz bu sinagog saldırısını nasıl kınıyorsak dünyanın çeşitli yerlerinde camilere yapılan ve gündelik olarak Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da dünyanın kınaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

İstanbul Havalimanı

Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Karamollaoğlu, havalimana emeği geçenleri tebrik etti.

Bedrettin Dalan’ın adaylığı iddiası

Karamollaoğlu, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Bedrettin Dalan'ın gündeme getirmesiyle ilgili bir soru üzerine de "Bedrettin Dalan elbette İstanbul'un gelişmesinde önemli rol oynamış bir isim fakat son dönemde siyaset gündeminde olmayan isim tutar mı onu bilemem." dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
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  11. sinagog saldırısı
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