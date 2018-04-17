Temel Karamollaoğlu'ndan fitre-asgari ücret hesaplaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden fitre fiyatı ve asgari ücret kıyaslaması yaptı. Karamollaoğlu, fitre hesabı üzerinden asgari ücretin 2850 TL olması gerektiğini söyledi.17 Nisan 2018 Salı 12:31
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 'Ramazan Fitresi' üzerinden ekonomik durum analizi yaptı. Diyanet'in fitre miktarını 19 lira olarak belirlediğini hatırlatan Karamollaoğlu, 5 kişilik bir ailenin günlük yemek masrafı üzerinden asgari ücret hesaplaması yaptı.
Saadet lideri Karamollaoğlu'nun hesabına göre 1 kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı olarak hesaplanan fitre miktarı Diyanet tarafından 19 lira olarak tespit edildiğine göre, 5 kişilik bir ailenin sadece aylık yemek masrafı 2 bin 850 lira olmalı.
İşte Karamollaoğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı o hesap:
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Sahin Mustafa3 sa önce Temel sen böyle zor hesaplarla ugrasma.senin icin 2+2 daha uygun.bu zor isleri ortagin bay hesap uzmani kk'ya ver.tam ediyle büdü'sünüz Ismail hakki efendi3 sa önce Sayin Molla takma sizsiniz dusecek agzinizi fazla acimayinGurbetci milli göru$ culer A.T.T3 sa önce AFERİN SANA..... BİRDE DEVLET YÖNETMEYE TALİPSİN. SENİN HESABINA GÖRE TEK KİŞİ YAŞAYANIN ASGARİ ÜCRETİ 570 TL OLMALI.... SİZ BU KAFAYLA İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEZSİNİZ AYAK BAĞI OLMAYIN BARİİ durmuş körpe 3 sa önce Sayın Karamollaoğlu güzel düşünmüş,ayeti kerimede de geçer yapamdığınız şeyleri neden söylersiniz diye, bu bağlamda diyorum ki, Sayın Genel Başkan Saadet Partisi Genel Merkezinde çalışanlarına bunu uygulayabiliyorsa, yani dediği rakamlara ücret olarak veriyorsa, eyvallah buna şapka çıkartacağız, bu noktada sayın genel başkandan bir açıklama bekliyoruz. adem ün3 sa önce NİYE ZORUNUZA GİDİYORAAM DOGRU SOYLUYOR HİÇ MATEMATİĞİNİZ YOK MU SİZİN ?? Gerçek3 sa önce Niye ilginç geldiki? sizler hangi ülkede yaşadığınızı zannederek HESAP yapıyorsunuz?asgari ücretlinin halini bilen varmı?%1 oy hesabı yapanlar Allah'ın HESABINIönce düşünsünler. zafer4 sa önce Sen % 1 oyunu artır, iktidara gel, asgari ücreti ekonomiyi batırmadan 2.850 TL yap ilk seçimde oyumu sana verecem, ama sonra deprem vergileriyle maaş ödeyip de sonra kaçmak yok ha!!! cuma4 sa önce dini istismar işte budur. fitre bedeli başka bir şey asgari ücret başka bir şey. Peygamber efendimiz zamanında bile insanlar bazen hiç bir şey bulamıyordu yemek için. Fakirlik her zaman vardı. o hesaba göre bakarsak devletin ve birçok firmanın iflas etmesi gerekiyor. Bu gerçeği ingiliz uşağı karamolla da çok iyi biliyor. eğer bilmiyorsa ya cahildir yada kötü niyetli. Şahin4 sa önce Tabi siz Kapita ekonomiye geçtikten sonra Fitreyi falan unuttuğunuz için bu terimler size yabancı gelebilir. YÜKSEL kılıç5 sa önce Baban mı görmüştür onuingiliz oğlu