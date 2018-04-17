Temel Karamollaoğlu'ndan fitre-asgari ücret hesaplaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 'Ramazan Fitresi' üzerinden ekonomik durum analizi yaptı. Diyanet'in fitre miktarını 19 lira olarak belirlediğini hatırlatan Karamollaoğlu, 5 kişilik bir ailenin günlük yemek masrafı üzerinden asgari ücret hesaplaması yaptı.

Saadet lideri Karamollaoğlu'nun hesabına göre 1 kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı olarak hesaplanan fitre miktarı Diyanet tarafından 19 lira olarak tespit edildiğine göre, 5 kişilik bir ailenin sadece aylık yemek masrafı 2 bin 850 lira olmalı.

İşte Karamollaoğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı o hesap: