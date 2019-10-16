0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hiç kimse partizanca bir tavır takınmamalı, İlla bir ittifaktan bahsedeceksek 'Türkiye İttifakı' olmalıdır." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
Karamollaoğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir kez daha desteklediklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile milletimizde meydana gelen birlik duygusu çok önemlidir. Hiç kimse partizanca bir tavır takınmamaktadır. Bu çok önemlidir. Siyasi bir rant ile olaya yaklaşanlar olursa aziz şehitlerimize hakaret etmiş olurlar." dedi.

"Türkiye İttifakı olmalıdır" 

Barış Pınarı Harekatı'nda siyasetin kenara bırakılmasını ifade eden Karamollaoğlu, "Cumhur ittifakı, Millet ittifakı gibi söylemler bir kenera bırakılmalıdır. İlla bir ittifaktan bahsedeceksek bunun adı da "Türkiye İttifakı" olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz, uluslararası sahada kendisine olan güveni ve desteği şu anda bulamamış durumda. Bu durum bizim moralimizi bozmamalı ama bunun sebebini araştırmalıyız." açıklamasında bulunan Saadet lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne aday gösterilen ülkemiz bugün o desteği tümüyle kaybetti.Bu durum bize karşı yürütülen bir kampanyanın neticesi olabileceği gibi bizim de kendimizi anlatamamız ve takındığımız tavırlardan kaynaklanabilir."

Akıncı'nın açıklamaları

"Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Heyecanla devlet yönetilmez. Alınacak kararlar sükunetle ve aklıselimle alınmak mecburiyetindedir." açıklamasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi:

"Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı talihsiz açıklama bizi hakikaten üzmüştür. Ancak arkasından gelen başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları ise Kıbrıs halkının hislerine tercüman olmuştur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. türkiye ittifakı
  4. saadet partisi
  5. cumhur ittifakı
  6. millet ittifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü hedef alacak
    1. Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü..
    2. Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım..
    3. Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı..
    4. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
    5. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
    6. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
    7. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
    8. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
    9. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
    10. Limon tuzu kılları yok eder mi?
    11. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
    12. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
    13. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
    14. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
    15. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
    16. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
    17. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
    18. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
    19. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    20. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
    21. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    22. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
    23. Çamaşır makinesinden kireç nasıl..
    24. Limon tuzu yerine limon suyu..
    25. Rus askeri Mümbiç’te devriye yaptı
    26. ABD heyeti Ankara'ya geldi
    27. Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’..
    28. Büyük tepki çekmişti... Emre Can..
    29. Japonya’da tayfun felaketi! 74 kişi öldü
    30. İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’..
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!