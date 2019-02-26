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Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!: Bize gelin!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiyle ilgili değerlendirmede bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni bir parti kurmanın zor olduğunu belirterek "Başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 08:09
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!: Bize gelin!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada bir gazetecinin Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kuracağı iddiası Karamollaoğlu'na soruldu.

"Arada onlarla görüşürüm"

Karamollaoğlu bu soruya şu cevabı verdi: "Bu konuyla ilgili duyum dışında, söylenenlerin dışında hiçbir bilgim yok. Ne sayın Abdullah Gül’le, ne Davutoğlu ile hiçbir istişaremiz olmadı. Gül’le, Davutoğlu ile de görüşürüm, Sayın Babacan ile bir iki defa görüştüm. Babacan aynı zamanda ekonomist, ama bir siyasi oluşum gündeme hiç gelmedi.

Başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok

Duyuyorum, ben Türkiye siyasetinin böyle bir girişime ihtiyaç duyduğu kanaatinde değilim. Ama toplum için kendilerinin belki bir ümit olabileceğini düşünürler. Buna diyeceğimiz yok. Ama ben şunu söyledim, biz Saadet Partisi’yiz, milli görüşçüyüz. Bizim fikirlerimizi paylaşan, bizimle birlikte siyaset yapmak isteyenlere kapımız açık, ama yok başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok.

Parti kurmak kolay değil

AK Parti dağılmaya başlarsa bu oylar nereye gider, bunları toparlamak için bir girişim olabilir. Ama AK Parti yüzde 20 civarında Milli Görüş'ten tabanı vardı, geriye kalan farklı görüşlerden. Belki bunların bir kısmının güvenini kazanabiliriz diye düşünebilirler. Ama parti kurmak kolay değil. Biz zorluk çekiyoruz, mali yönden zorluk çekiyoruz mesela. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:09
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Saadet Partisi

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  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 11 dk önce
    milli göruscumusun molla oglu soy ismine kurban ol sen milli görusculerin yuz karasisin

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