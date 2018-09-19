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Karamollaoğlu'ndan hükümete destek! 'Erdoğan'ın kararlarının arkasındayız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle israftan kaçınıp yatırıma ağırlık vereceği ile ilgili açıklamalarını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:34
Karamollaoğlu'ndan hükümete destek! 'Erdoğan'ın kararlarının arkasındayız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sözlerine, yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyerek başladı.

Eğitimde son 16 yılda 7 kez bakan, 8 kez de sistemin değiştiğini, bütün bu değişikliklerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirten Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimle ilgili açıklamalarını ise umut verici bulduklarını ifade etti.

KARAMOLLAOĞLU'DAN ERDOĞAN'A DESTEK

"Bu haftanın sevindirici gelişmelerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları oldu. Kesinlikle artık israftan kaçınacaklarını ve yatırıma yöneleceklerini söylediler." diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Israrla üzerinde durduğumuz bir noktaya, Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık başka çare kalmadı' diyerek vurgu yapmaya başladı. Biz demiştik. Aylardır israf ekonomisine son verilmesi ve üretime dönük yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaptık, çağrıda bulunduk. Gönül isterdi ki bizim bu uyarılarımız kriz ortamına girilmeden önce dinlense ve anlaşılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Biz bu kararı sonuna kadar destekliyor, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz."

Karamollaoğlu, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerle görüşmek istediğini ancak izin verilmediğini aktardı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:34
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • melih53melih5323 dk önce
    yarın ovp var..şimdi özel sektörün dövizle borçlanması ve diğer işlemlerine sınır ve yasaklama geliyor.şimdi herkesin yarından önce beklediği son yıllarda yapılan köprü yol geçişlerinin **ödemesinin TL ye çevrilmesi ...o zaman daha inanılır olacvak .güven primi artacak.cdı ler düşecektir..
  • aliali49 dk önce
    hadi be ordan git chp ye destek ver
  • fevzifevzi1 sa önce
    senin desteğine ihtiyaç yok. rahat ol. kendinizi bir şey zannetmeyin. milletimiz sizi terörle vatan hainleriyle ittifak yapan parti olarak anacak ve hatırlayacaktır. ikide bir çıkıp kendini gösterme. miadınız doldu tozlu raflarda sizlere iyi istirahatlar...
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