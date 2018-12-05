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Karamollaoğlu'ndan 'bina' çıkışı! 'Gerekirse yenisi yaparız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonrası tahliyesi istenen parti binasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bina arayışlarımız sürüyor. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız. O bina bizim işimize geliyorsa, satın alma yoluna gidebiliriz" dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
Karamollaoğlu'ndan 'bina' çıkışı! 'Gerekirse yenisi yaparız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkemenin parti genel merkezi için verdiği tahliye kararının ardından yeni bir parti binası arayışının sürdüğünü bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi. Karamollaoğlu, engellilerin şehir hayatını daha iyi yaşayabilmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacağını anımsatan Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında tutulmasının haksızlık olduğunu dile getirdi.

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifaka ilişkin, "İttifak gündemimizde yok. Dirsek teması olabilir." sözlerini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, herkesin bu ifadeden farklı anlam çıkarmaya çalıştığına işaret etti.

"Temaslar zaten beldeler, ilçeler, illerde yapılır, olur."

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dirsek teması demek, oturup genel merkezler olarak bir konuyu görüşmek değil, iller, ilçeler, çoğunlukla beldelerde orada bulunan kişilerin, parti mensuplarının bir çalışma içinde bulunabilmesi, birbirleriyle temasa geçebilmesi demektir. Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de istemese de bu tip temaslar zaten beldeler, ilçeler, illerde yapılır, olur. Sadece bunu söyledik."

"Hukuki olarak yol arıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkeme kararının ardından parti binasının tahliyesi için verilen sürenin 19 Aralık'ta sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, bu kapsamda hukuki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezi için bina aradıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bina var epeyce. Binaların özellikleri bize tam uymuyor. Bazıları çok büyük, bazıları biraz küçük. Bazılarının yapısı bir genel merkez için uygun değil. Tabanımızdan büyük de bir tepki var. 'Gerekirse biz yeni bir bina yapalım, inşa edelim sıfırdan' diyorlar. O da olabilir. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız. O bina bizim işimize geliyorsa, satın alma yoluna gidebiliriz veya yeni bir inşaata da başlarız. Konu biraz muğlak ama bu konuyu bir çekişme haline getirmeyi doğru bulmuyoruz."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Fatih Erbakan

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