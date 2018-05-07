Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!

Refah Partisi eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Yılmaz, sosyal medyada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na destek verdiğine ilişkin iddiaları sert bir biçimde yalanladı.

HAİNLERDEN DEĞİLİZ

Şevki Yılmaz, “AK Parti iktidarını yıkmak için oltanın ucundaki yem olan Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için dilekçe verdiğimize dair sosyal medya’da sahte bir kağıt paçavrası dolaşmaktadır! Saf tabanlarını ismimle aldatıp imza kampanyasına iştiraklerini sağlamak için alçakça ve namusuzca iftirayı lanetliyorum! Ve yasal işlemleri başlatıyorum!" dedi.

MAZLUMLARIN ADAYI

SP’nin CHP ile ittifakını sert sözlerle eleştiren Yılmaz, "Siyonist Haçlı İttifakının baş taşeronu din ve vatan düşmanı HDP+CHP’ye (Cehenneme Hazırlama Partisine) uşaklık yapacaklara destek olacak ahmak ve hainlerden değiliz elhamdulillah" diye konuştu. Yılmaz, "Adayımız Mazlum Coğrafyanın ve Milletimizin adayı Receb Tayyib Erdoğan kardeşimizdir" dedi.

Kaynak: Yenişafak