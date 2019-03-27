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Karamollaoğlu topu taca attı! PKK’lı adaylar için skandal savunma

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin listelerinde terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin aday gösterildiği iddialarına ilişkin, "Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:58
Karamollaoğlu topu taca attı! PKK’lı adaylar için skandal savunma

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini, herkesin bu iradeye saygılı olması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararını imzalamasının ardından, bölgenin işgal edildiğini vurgulayarak, "Sanki babasının malıymış gibi Birleşmiş Milletler'in kararını da hiçe sayarak, Golan'ın İsrail'e ait bir toprak parçası olduğunu ilan etti. Dengesizliğinin, pervasızlığının, hak hukuk tanımazlığının en açık göstergesi olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

PKK ile iltisaklı kişilerin aday gösterildiği iddiası

Karamollaoğlu, Saadet Partisi listelerinde terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin aday gösterildiği iddialarını da değerlendirerek, açık taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis ile süresi ne olursa olsun ağır hapse hüküm giyenlerin ve terörden mahkum olanların aday yapılamayacağını anlattı.

Temel Karamollaoğlu, "Biz yapsak da YSK buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten hiç tereddüt etmiyor bu arkadaşlar." dedi.

Bazı adayların seçimi kazanması halinde bile terör örgütü PKK ile iltisakı ve irtibatı bulunduğu iddiasıyla açığa alınmakla tehdit edildiğini aktaran Karamollaoğlu, "Bu iş böyle gitmez. Bu küstahlıktır, vatandaşı tehdittir." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Giresun'da geçen yıl Nisan'da yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülmesini ve üstünün kapatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:59
  1. Giresun
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

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