Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in imza sayısında son durum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in arından imza verme işlemlerinin üçüncü gününde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek, halen 100 bin barajına ulaşamadı.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri üçüncü gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek. İşte imza verme işleminin ikinci gününde oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 176 bin 968 | Yurt dışı: 14 | Toplam: 176 bin 982

Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 99 bin 989 | Yurt dışı: 13 | Toplam: 100 bin 2

Doğu Perinçek: Yurtiçi: 28 bin 590 | Yurt dışı: 16 Toplam: 28 bin 606

Vecdet Öz: Yurt İçi: 768 | Yurt dışı: 0 | Toplam: 768

Genel toplam: Yurtiçi: 306 bin 315 | Yurt dışı: 43 | Toplam: 306 bin 358