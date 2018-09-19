SP lideri Temel Karamollaoğlu uyardı: Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleştiler

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akdeniz’in yeni gelişmelere gebe olduğunu belirterek Türkiye’nin saf dışı bırakılmaya çalışıldığını söyledi.

FRANSA ASKERÎ ÜS KURDU!

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde askeri üs kurduğuna değinen SP lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Buraya her türlü müdahaleye hazır askeri donanma yerleştiriliyor. İsrail, İngiltere, Fransa ve Yunanistan arasında askeri ittifak oluşturuluyor." dedi.

“TÜRKİYE’Yİ SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORLAR”

Karamollaoğlu, konuşmasının devamında şöyle konuştu;

"Dünyanın en fazla silahlanan bölgelerinden birisi Kıbrıs Rum kesimi. Peki bütün bu hazırlıklar niçin, biz söyleyelim. Akdeniz’de hakimiyet kurmak için. Çıkarılacak doğalgaza el koymak için. Akdeniz’deki enerji geçiş güzergahlarını kontrol etmek için. İslam dünyasına yönelik siyasi ve askeri kuşatmayı daha da güçlendirmek için. En önemlisi de Türkiye’yi tehdit ederek saf dışı bırakmak için."