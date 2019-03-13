Karamollaoğlu seçimi kaybetse de koltuğu bırakmayacak
"Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap veren Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, seçim sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek "Biz bu işten vazgeçmeyiz" dedi.13 Mart 2019 Çarşamba 12:13
31 Mart yerel seçimlerine 17 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim meydanları daha da alevlenirken, siyasi parti liderleri mitinglerde vatandaşlarla buluşup oylarını istiyor.
Liderler seçime hazırlanıyor
Liderler hem meydanlarda hem de televizyon ekranlarından seçim heyecanını anbean yaşıyor ve seçmene de yaşatmaya çalışıyor.
Cevap vermeye zorlandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da siyasi ekranlarda boy göstermeye çalışan liderden biri.
Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap vermeye çalıştı.
Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.
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