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Karamollaoğlu seçimi kaybetse de koltuğu bırakmayacak

"Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap veren Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, seçim sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek "Biz bu işten vazgeçmeyiz" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:13
Karamollaoğlu seçimi kaybetse de koltuğu bırakmayacak

31 Mart yerel seçimlerine 17 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim meydanları daha da alevlenirken, siyasi parti liderleri mitinglerde vatandaşlarla buluşup oylarını istiyor.

Liderler seçime hazırlanıyor

Liderler hem meydanlarda hem de televizyon ekranlarından seçim heyecanını anbean yaşıyor ve seçmene de yaşatmaya çalışıyor.

Cevap vermeye zorlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da siyasi ekranlarda boy göstermeye çalışan liderden biri.

Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap vermeye çalıştı.

Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:13
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • yerli mülteciyerli mülteci55 dk önce
    karamanoğlu etkisiz eleman ... 4 işlem bile yapsa varlığı bir şeyi artırıp eksiltmez... sadece kafa yorar o kadar...
  • ali gercekali gercek1 sa önce
    bahçeli ve kılıçdardaroğlu yıllardır kaybediyor , bırakmıyor. Karamollaoğlu nun bırakmaması neden tuhaf geliyorki?

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