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Siyaset Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'yı anma programında konuştu
Siyaset

Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'yı anma programında konuştu

Merhum Necmettin Erbakan'ı anma programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isim kullanmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:53:00 -
Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'yı anma programında konuştu

"Bundan 10 yıl önce milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebediyete uğruladığımız Erbakan Hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi:


"Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye, baskı ve yasakların değil, insan hakları ve özgürlüklerin olduğu bir Türkiye anlıyoruz."

"Erbakan Hocamızla ilk tanıştığımda 26 yaşındaydım. O günden beri onun ne yanından ne de çizgisinden ayrılmadım. Erbakan'ın yolundan giderek onu izlemek ancak ve ancak Hocamızı doğru anlamakla mümkündür. Erbakan Hocamız milletin değerlerini küçümseyenlerle mücadele etti. Biz de tıpkı onun gibi milletin değerlerini istismar edenlerle mücadele ediyoruz."

"Biz akşam pazar yerlerinde artık toplayan insanların hakkını arıyoruz. Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Bu ülkeye hizmet edebilmek için toplumun her kesiminden kişilerle bir araya geldi. Merhum Ecevit ile de Merhum Demirel ile de ittifaklar yaptı. Mücadelesini yaparken hiçbir zaman kutuplaştırmadı. Şahıslarla değil zihniyetlerle mücadele etti. Hiç kimseyi hainlikle suçlamadı. Yalan ve iftiraya tenezzül etmedi. O yüzden biz Erbakan'ın çizgisini sadece beğenen değil onu içselleştiren bir anlayışa sahibiz."

"Bugün neredeyse herkes Milli Görüşçü, herkes Erbakancı. Bunda sorun yok ama hiç kimse Erbancılık adı altında Saadet Partisine de ayar vermeye kalkmamalıdır."

 

 

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